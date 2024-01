Saïed invité au sommet Corée-Afrique qui se tiendra en juin 2024 à Séoul

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est félicité, lors de sa rencontre, jeudi, au Palais de Carthage, avec Kim Jin-pyo, président de l’Assemblée nationale de Corée du Sud, de l’excellent niveau des relations de coopération qui unissent la Tunisie et la Corée du Sud depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1969.

Le président de la République a, à cette occasion, souligné que la visite de Jin-pyo en Tunisie reflète la volonté mutuelle de développer ces relations et d’approfondir les opportunités de partenariat au double plan économique et politique, et ce en renforçant les investissements et en consolidant la concertation politique et parlementaire. Il s’agit, aussi, selon la même source, d’encourager la coopération technique et la recherche scientifique et de favoriser l’échange d’expériences, d’étudiants, de chercheurs et de technologie.

Le chef de l’Etat a, également, insisté sur l’importance d’intensifier les échanges de visites, ce qui renforcerait les liens entre les deux peuples amis, donnerait une impulsion nouvelle aux relations de coopération économique et commerciale et doperait les investissements coréens en Tunisie.

De son côté, Kim Jin-pyo a relevé « la position stratégique de la Tunisie et son capital humain exceptionnel » qui contribueront à l’ouverture de nouvelles perspectives de coopération dans plusieurs secteurs prometteurs, tant au niveau bilatéral que dans le cadre de la coopération avec les pays africains.

Par ailleurs, le président de l’Assemblée nationale de Corée du Sud a exprimé le souhait de son pays de voir le président de la République participer au sommet Corée-Afrique qui se tiendra en juin 2024 à Séoul.

Kim Jin-pyo a saisi l’occasion pour passer en revue plusieurs projets coréens réussis en Tunisie dans divers domaines, exprimant le désir de son pays de renforcer son soutien aux investisseurs coréens en Tunisie et de surmonter les difficultés qu’ils pourraient rencontrer afin qu’ils puissent poursuivre leurs activités dans les meilleures conditions et attirer d’autres entreprises économiques coréennes pour lancer de nouveaux projets.

