Le président Saïed reçoit les ministres de la Défense et des Affaires étrangères

L’évacuation des ressortissants Tunisiens du Soudan a été au centre de la réunion tenue, aujourd’hui, lundi, au Palais de Carthage, entre le président de la République, Kais Saïed et les ministres de la Défense nationale, Imed Memmich, et des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar. Cité dans un communiqué de la présidence de la République, le chef de l’Etat a eu l’occasion, lors de cette réunion, de s’informer du déroulement du processus d’évacuation des Tunisiens désireux regagner leur pays.

Ce processus a démarré tambour battant ce matin en direction de la République arabe d’Egypte par voie terrestre, une première étape précédant leur évacuation par voie aérienne vers la Tunisie, selon le communiqué.

Le président de la République a salué les immenses efforts déployés par les forces armées tunisiennes, le ministère des Affaires étrangères et divers autres intervenants.

A ce titre, Le président Saïed s’est félicité de « l’esprit de coopération et d’entraide affichée par nombre de pays frères et amis envers notre pays », soulignant que la Tunisie s’emploie à protéger ses citoyens à travers le monde et ne ménage à cet effet aucun effort pour les encadrer et prendre soin d’eux partout où ils se trouvent. » Dimanche, le ministère des Affaires étrangères a annoncé avoir pris les mesures nécessaires à l’évacuation immédiate des Tunisiens établis au Soudan.Dans ce contexte, l’ambassade de Tunisie a publié, sur sa page officielle Facebook les détails du processus d’évacuation et a mis des numéros verts à leur disposition, les exhortant en contrepartie à faire preuve d’un surcroît de prudence. Depuis samedi, 15 avril 2023, de violents affrontements font rage entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (forces paramilitaires). Ces combats ont fait jusqu’à présent des dizaines de morts et de blessés, une situation qui a pressé de nombreuses missions diplomatiques établies au Soudan à fermer leurs sièges et à évacuer en urgence leurs ressortissants.

