Le président Saïed s’entretient avec le chef du gouvernement

Le président de la République Kaïs Saïed a reçu, lundi, au Palais de Carthage, le chef du gouvernement Ahmed Hachani.

L’entretien a porté sur l’action du gouvernement et sur l’ordre du jour du prochain conseil des ministres, selon la présidence de la République.

L’accent a été mis, lors de cette rencontre, sur la nécessité pour chaque responsable d’assumer la pleine responsabilité de ses actions en cas de manquement à ses obligations et devoirs.

Le président Saïed a, à cette occasion, insisté sur la nécessité pour chaque membre du gouvernement de veiller scrupuleusement au respect et à l’application de la loi et d’oeuvrer en vue d' »assainir l’administration de tous ceux qui s’y sont infiltrés ou qui sont à la solde des forces rétrogrades dont l’unique but est de malmener leurs concitoyens ».

Le chef de l’Etat a, par ailleurs, a recommandé de poursuivre les opérations conjointes afin de lutter contre la monopolisation, la spéculation illégale et la flambée des prix.

