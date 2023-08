Le président Saïed s’entretient avec le ministre des Affaires étrangères

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mardi, au Palais de Carthage, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar.

L’entretien a été l’occasion d’aborder plusieurs questions, dont le rôle des ambassadeurs dans la défense des intérêts du peuple tunisien, en particulier dans le contexte des changements rapides que connait le monde actuellement. Leur mission principale étant de servir les intérêts de la Tunisie et de défendre sa souveraineté, lit-on dans n communiqué de la présidence de la République.

Le chef de l’Etat a également évoqué le rôle des consuls généraux et l’assistance apportée aux Tunisiens établis à l’étranger, insistant sur l’importance de « veiller à protéger leurs intérêts et à leur fournir les différents services administratifs dans les meilleures conditions et dans les plus brefs délais ». Le président de la République a, à cet effet, souligné la nécessité d’intensifier les efforts diplomatiques pour récupérer les avoirs et les biens détournés du peuple tunisien à l’étranger.

- Publicité-