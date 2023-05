Le président Saïed s’entretient avec le président égyptien Adel Fattah al-Sissi

Le président de la République, Kaïs Saïed, a eu, vendredi, dans son lieu de résidence à Djeddah, un entretien avec le président égyptien Adel Fattah al-Sissi.

L’entretien a été l’occasion d’évoquer les liens de coopération solides qui existent entre les deux peuples tunisien et égyptien et les moyens susceptibles de les développer et de les consolider, indique la Présidence de la République dans un communiqué.

L’entretien a aussi permis de passer en revue les questions régionales et internationales et l’importance de menre une action commune pour les surmonter.

Le président Kaïs Saïed participe à Djeddah, en Arabie saoudite, au 32e Sommet arabe, en présence d’un grand nombre de dirigeants arabes.

