Le président Saïed s’entretient avec son homologue émirati

Le président de la République, Kaïs Saïed s’est félicité lors de son entretien, dimanche, à Rome, avec le président des Emirats arabes unis, cheikh Mohammed ben Zayed al-Nahyane sur les relations de fraternité et de coopération solides entre les deux pays.

Saïed a mis l’accent sur les opportunités prometteuses qui s’offrent au niveau des deux pays, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, du dessalement de l’eau, de la santé, de l’éducation et d’autres secteurs, a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

Cet entrevu, tenu en marge de la participation du président de la République à la Conférence internationale sur le développement et la migration a permis également d’exprimer la volonté commune de booster la coopération tuniso-émiratie, et ce, en faveur des deux pays.

L’entretien a porté aussi sur les thèmes abordés dans le cadre de la Conférence internationale sur le développement et la migration.

