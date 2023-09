Le président Saïed sur les élections locales : Le scrutin aura lieu le 24 décembre 2023

Présidant, jeudi, au Palais de Carthage, une réunion du Conseil des ministres, le président de la République, Kaïs Saïed, a souligné que le décret portant convocation des électeurs au 1er tour des élections locales, prévues le 24 décembre 2023, sera publié sous peu.

Pour le chef de l’Etat, le choix de la date des élections locales n’est pas fortuit. Il s’agit d’un choix qui s’inscrit dans une volonté de rendre hommage à Mohamed Laâmari et Chawki Hidri, tombés en martyrs le 24 décembre 2010, à Menzel Bouzayène dans le gouvernorat de Sidi Bouzid lors du mouvement contestataire survenu lors de la Révolution tunisienne.

Le premier tour des élections locales aura bien lieu le 24 décembre 2023, a assuré le président Saïed, dans une vidéo postée sur la page Facebook de la présidence de la République.

S’agissant des projets de loi inscrits à l’ordre du jour de la réunion du Conseil des ministres, le président de la République a indiqué que deux projets de loi seront à l’examen.

Le premier projet traite de la question de la délimitation territoriale des districts de la République tunisienne et des gouvernorats relevant de chaque district.

Le second porte sur le découpage des circonscriptions électorales et du nombre de sièges affectés à chaque circonscription dans le cadre de l’élection des membres du Conseil national des districts et des régions.

Aussi, toujours selon le chef de l’Etat, la réunion du Conseil des ministres se penchera sur l’examen d’un projet de décret prévoyant la réalisation d’un audit « intégral et complet » des opérations d’intégration et de recrutement opérées au sein de la fonction publique et des entreprises et établissements publics depuis janvier 2011.

A l’ordre du jour de la réunion, figure aussi un 4ème projet de décret modifiant le texte du décret n°2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de l’administration centrale.

Sur un autre plan, le président Saïed a vivement salué les « exploits et les remarquables performances » réalisés par l’armée et les forces sécuritaires face au phénomène de la migration irrégulière « inhumaine », soulignant que la Tunisie a traité les migrants dans le respect de la loi et conformément aux valeurs morales et éthiques.

Après avoir rappelé les réussites engrangées par la Tunisie en matière de démantèlement et de traque de bon nombre de réseaux criminels opérant dans la traite des personnes et des organes, le président de la République a exhorté les différentes parties concernées à redoubler d’efforts en vue de s’attaquer aux origines et aux véritables causes ayant mené à la montée en puissance de ce phénomène.

Il a, par ailleurs, souligné que les efforts tendant à appliquer la loi dans le pays se poursuivent sans relâche, rappelant que l’Etat est fondé essentiellement sur l’idée du respect de la Loi.

« Nous veillons autant que possible à consacrer le projet d’une société de Droit où chaque citoyen s’approprie la loi et en obéit volontairement ».

Evoquant l’élan de solidarité affiché par les Tunisiens en faveur de l’entretien des établissements éducatifs, le président Saïed a saisi l’occasion pour saluer les campagnes sécuritaires intensives visant à sécuriser le milieu scolaire et à « mettre fin au phénomène de la propagation des stupéfiants », mettant en garde à ce propos contre « les tentatives incessantes visant à saborder l’Etat et à effriter la société ».

Dans le même ordre d’idées, le président de la République a exhorté les Tunisiens à opérer une purge à double vitesse du pays. « Purge d’un environnement qui se dégrade et purge d’une administration qui croule sous les recrutement fictifs et injustifiés fondés sur la fraude et le clientélisme ».

Par ailleurs, le président Saïed est revenu sur la question de la répartition des logements sociaux, sous la supervision de la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaafarani Zenzri.

A ce titre, le chef de l’Etat a affirmé que cette opération s’est déroulée dans le respect d’une grille de critères « clairs et précis » s’appliquant à tous sans discrimination aucune contrairement à la démarche empruntée en 2012 lorsque les logements sociaux ont été distribués selon des considérations d’allégeance partisane ou régionale.

Dans ce contexte, le président de la République a tenu à remercier les départements de l’Equipement et de l’Habitat, de l’Intérieur, l’Office de la Topographie et du Cadastre, l’Instance supérieure indépendante des élections (ISIE), les gouverneurs et les forces armées pour leur précieuse contribution à la délimitation des frontières territoriales des secteurs territoriaux (imadas), « une première du genre dans l’histoire moderne de la Tunisie ».

Ce découpage territorial, étape-clé dans le processus électoral, sera retenu et approuvé lors des scrutins des conseils locaux, régionaux et des districts, a assuré le chef de l’Etat.

Makram Haj Ayed