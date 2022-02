Le prêt de la BEI au GCT ne pourra pas être versé en intégralité, prévient la Banque

Le prêt accordé par la Banque européenne d’investissement (BEI) au Groupe Chimique Tunisien (GCT) pour la mise à niveau environnementale des sites de Mdhilla et de Skhira « ne pourra pas être versé en intégralité, en raison des retards pris par le promoteur dans la réalisation du projet », a fait savoir le chef de la Représentation de la Banque européenne d’investissement (BEI) en Tunisie et en Algérie Jean-Luc Revéreault, le 4 février 2022, lors d’une rencontre avec la Ministre de l’énergie, de l’industrie et des mines Neila Gongi.

Revéreault, cité dans un communiqué de la BEI, publié lundi, a également, précisé que la BEI a récemment adopté une nouvelle politique de financement des projets dans le secteur de l’énergie qui exclut dorénavant les projets qui ne sont pas en ligne avec les objectifs de l’Accord de Paris signé à l’issue de la COP21.

Enfin, il a rappelé la disposition de la BEI à accompagner la Tunisie dans sa transition énergétique en vue de réduire sa consommation de gaz et s’est déclarée prête à financer les programmes d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable.

La réunion entre la ministre de l’Energie, de l’Industrie et des Mines et la délégation de la BEI, a été l’occasion d’effectuer un tour d’horizon des projets financés par la BEI dans les secteurs de l’énergie, de l’industrie et des mines, secteurs qui représentent plus de 1 milliard d’euros d’engagement sous forme de prêts concessionnels et d’assistance technique.

Rappelons que le ministère de l’Energie, de l’Industrie et des Mines avait affirmé, le 4 février 2022, dans un communiqué publié à l’issue de cette rencontre, l’engagement de la BEI à poursuivre le soutien des projets de mise à niveau environnementale du Groupe Chimique Tunisien.