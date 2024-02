Le prince William souhaite voir « la fin des combats » à Gaza « le plus tôt possible »

Le prince William de Grande-Bretagne a fait part de son inquiétude concernant l’offensive militaire israélienne à Gaza, qui dure depuis cinq mois, et a déclaré qu’il souhaitait « voir la fin des combats dès que possible ».

« Je reste profondément préoccupé par le terrible coût humain du conflit au Moyen-Orient depuis le 7 octobre. Trop de gens ont été tués », a déclaré le prince dans un communiqué mardi.

L’héritier du trône a déclaré qu’il souhaitait, « comme tant d’autres », « la fin des combats le plus rapidement possible ».

Les bombardements et le siège de la bande de Gaza par Israël ont détruit le système de santé, anéanti des quartiers entiers et exposé une population de près de 2,3 millions de personnes à la famine, à la déshydratation et à des maladies mortelles. Au moins 1,7 million de personnes ont été déplacées de force, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies.

Un nombre croissant de dirigeants ont condamné le nombre croissant de morts à Gaza. En début de semaine, les États-Unis ont proposé un projet de résolution du Conseil de sécurité des Nations unies appelant à un cessez-le-feu temporaire.

Le prince a profité de son message pour appeler à un « renforcement de l’aide humanitaire » à Gaza, estimant qu’il était « essentiel » que l’aide soit autorisée à entrer et que les otages pris par le Hamas soient libérés.

« Parfois, ce n’est que face à l’ampleur de la souffrance humaine que l’on comprend l’importance d’une paix permanente », a déclaré le prince William.

Le prince s’est dit « profondément ému en tant que père » par une rencontre qu’il a eue avec des travailleurs d’une organisation caritative œuvrant à Gaza, selon le palais de Kensington.

Il s’est rendu mardi au siège londonien du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), qui apporte une réponse humanitaire à la guerre à Gaza.

Selon l’agence des Nations unies pour l’enfance, au moins 17 000 enfants de Gaza, soit environ 1 % de la population déplacée, ne sont pas accompagnés ou sont séparés de leurs parents. Plus d’un million d’enfants palestiniens ont aujourd’hui besoin d’un soutien psychologique et de santé mentale.

Une source royale a déclaré à CNN que le prince William suivait la région « de près » depuis sa visite en 2018.

Bien que le prince ait fait une déclaration peu de temps après les attaques du Hamas le 7 octobre, c’est « l’ampleur de la souffrance humaine qui est exposée » qui l’a amené à faire cette déclaration mardi, a ajouté la source royale.

