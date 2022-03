Le prix de l’orge importée est fixé à 108,481 D/quintal

A compter de la date du 18 février 2022, le prix de vente de l’orge importée pour les usines de fabrication de Chorba (soupe), de café, ainsi que pour les éleveurs de chevaux, est fixé à 108,481 dinars/quintal, annonce l’Office des céréales.

Et de préciser que ce prix, qui ne tient pas compte du prix du sac, sera appliqué à partir des silos autorisés de l’Office des céréales et selon les procédures en vigueur.

Selon le bulletin mensuel de l’Observatoire National de l’Agriculture (Onagri), pour le mois de février 2022, la récolte céréalière de la saison agricole 2020-2021 en Tunisie devrait atteindre 16,4 millions de quintaux.

La Tunisie a enregistré un déficit de la balance commerciale de 1,952 milliard de dinars, en décembre 2021, dû, en grande partie à une hausse de 25,9% des importations des céréales.

En 2020, les besoins d’importations céréalières en Tunisie ont atteint environ 3,8 millions de tonnes, soit environ 20% de plus que les importations de la campagne précédente et 5% de plus que la moyenne du précédent quinquennat, selon le Système mondial d’information et d’alerte rapide (SMIAR) sur la sécurité alimentaire et l’agriculture relevant de la FAO.