Le prix du premier lot de bavettes en tissu réutilisable est à 2300 millimes

Un premier lot de bavettes en tissu réutilisable dont le prix ne dépasse pas 2300 millimes sera disponible dans les pharmacies à partir de la semaine prochaine, apprend, lundi, l’agence TAP auprès du directeur de la pharmacie centrale, Khalil Amous.

Le responsable a fait savoir qu’une convention sera signée cette semaine avec les sociétés concernées pour la confection de ce moyen de protection contre le Coronavirus conformément aux normes fixées par le ministère de l’industrie et des petites et moyennes entreprises et moyennant un prix abordable.

Ces bavettes seront distribuées par la pharmacie centrale aux grossistes, ensuite aux pharmacies privées. Il a affirmé qu’il n’y aura pas de bénéfice pour la pharmacie centrale, les grossistes et les pharmacies privées.

Il a souligné que jusqu’à présent, une soixantaine d’industriels et d’artisans dans le secteur textile ont participé à cette initiative, ajoutant que la pharmacie centrale envisage d’acheter 30 millions de bavettes pour répondre à la demande pendant et après la période de confinement.