Le Prix du président de la République du meilleur chercheur tunisien expatrié remis à Adel Nefzi

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique par intérim, Hatem Ben Salem, a remis, vendredi, au professeur Adel Nefzi, le Prix du président de la République du meilleur chercheur tunisien résidant à l’étranger.

Enseignant chercheur à l’Université de Floride (Californie – Etats-Unis), Adel Nefzi est diplômé de la Faculté des sciences de Tunis (maîtrise en chimie).

Les recherches du professeur Adel Nefzi portent sur la découverte de médicaments et sur la biologie médicale. Ses travaux sont axés sur le traitement des maladies d’Alzheimer, du diabète et du cancer.

Il est en liaison permanente avec des structures de recherche et des établissements universitaires en Tunisie et donne des cours à Monastir, Mahdia et au Pôle technologique de Sidi Thabet.