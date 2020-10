Le prix Nobel de chimie récompense deux chercheuses pour la découverte des « ciseaux génétiques »

Le prix Nobel de chimie a été attribué, mercredi 7 octobre, à la Française Emmanuelle Charpentier et à l’Américaine Jennifer Doudna. Les deux femmes ont découvert l’un des outils les plus pointus de la technologie génétique, les « ciseaux génétiques » Crispr-Cas9. Grâce à lui, les chercheurs peuvent modifier l’ADN des animaux, des plantes et des micro-organismes avec une précision extrême, détaille le comité Nobel. Cette technologie contribue à de nouvelles thérapies contre le cancer et peut réaliser le rêve de guérir des maladies héréditaires.

Pour leurs recherches, les scientifiques doivent modifier les gènes des cellules s’ils veulent comprendre leur fonctionnement. Ce travail était autrefois long, difficile et parfois impossible. Grâce aux « ciseaux génétiques » Crispr-Cas9, il est désormais possible de changer le code de la vie en quelques semaines. Le coût est également moindre. « La manipulation revient au total à quelques milliers d’euros, alors que certaines souris mutantes valent parfois jusqu’à 50 000 euros », indiquait le CNRS en 2016.