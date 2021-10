Le prix Nobel de la paix attribué aux journalistes Maria Ressa et Dmitry Muratov

Le prix Nobel de la paix a été attribué ce vendredi 8 octobre à deux journalistes, la Philippine Maria Ressa et le Russe Dmitry Muratov, pour « leur combat courageux pour la liberté d’expression » dans leurs pays respectifs, a annoncé le comité Nobel norvégien.

Maria Ressa et Dmitry Muratov « sont les représentants de tous les journalistes qui défendent cet idéal dans un monde où la démocratie et la liberté de la presse sont confrontées à des conditions de plus en plus défavorables », a déclaré la présidente du comité Nobel, Berit Reiss-Andersen, à Oslo.