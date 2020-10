Le prix Nobel de médecine attribué à trois scientifiques pour la découverte du virus de l’hépatite C

Le prix Nobel de médecine est attribué au Britannique Michael Houghton et aux Américains Harvey Alter et Charles Rice, a annoncé le comité Nobel, lundi 5 octobre, pour la découverte du virus de l’hépatite C.

Les trois scientifiques ont apporté une contribution décisive à la lutte contre cette hépatite, un « problème de santé mondial majeur » qui cause la cirrhose et le cancer du foie, détaille le comité Nobel.