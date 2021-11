Le problème Groupe Chimique-UGTT, en voie de résolution

Le secrétaire général de l’union régionale du travail à Gabès, Slah Ben Hamed a déclaré vendredi que les négociations sur les conditions sociales au groupement chimique de Gabès vont bon train, après une grève ouverte menée par les agents ayant entrainé la suspension des activités dans plusieurs unités de production.

Il a indiqué dans une déclaration au correspondant de la TAP dans la région, à l’issu d’une réunion de négociation entre une délégation gouvernementale et les syndicats, que les questions relatives au versement de la deuxième tranche de la prime de production, le recrutement et l’emploi ainsi que l’organisation du travail au sein du groupe chimique ont été passées en revue. Il a précisé qu’une réunion de travail aura lieu au cours des prochains jours au niveau local pour poursuivre le dialogue avec la partie gouvernementale sur divers autres problématique en suspens.

A noter qu’une délégation gouvernementale conduite par le ministre des affaires sociales, Malek Ezzahi et composée notamment de la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie Naila Gonji et du directeur général des affaire régionale au ministère de l’intérieur, Lotfi Rkaya s’était rendue au gouvernorat de Gabès. Il convient de rappeler que les agents du groupe chimique tunisien avaient mené récemment une grève, ayant entrainé la suspension des activités dans plusieurs unités de production.

