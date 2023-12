Le procès de Netanyahu reprendra en février à raison de 4 audiences par semaine

Les audiences du procès pour corruption du Premier ministre Benjamin Netanyahu se tiendront quatre fois par semaine à partir de février, contre deux actuellement, a annoncé le tribunal lundi.

L’accusation dans l’affaire 4000, dont est actuellement saisi le tribunal, devrait avoir fini de présenter ses arguments en janvier. L’affaire porte sur des accusations selon lesquelles Netanyahu at accordé au géant des télécommunications Bezeq, propriété de Shaul Elovitch, des avantages réglementaires en échange d’une autorisation d’intervention éditoriale dans le journal Walla, également propriété d’Elovitch. Netanyahu est accusé de corruption, de fraude et d’abus de confiance dans cette affaire.

Le tribunal entendra ensuite les témoignages dans l’affaire 1000, qui concerne les cadeaux que le premier ministre a reçus de manière inappropriée de la part de milliardaires bienfaiteurs, et dans l’affaire 2000, dans laquelle il at négocié pour obtenir une couverture médiatique positive dans le journal Yedioth Ahronoth en échange de la réduction du nombre de ses concurrents. Dans les deux cas, Netanyahu est accusé de fraude et d’abus de confiance.

Jusqu’à la suspension des activités du tribunal en raison de l’attaque de Hamas sur le sud d’Israël le 7 octobre, trois audiences avaient lieu par semaine, mais lorsque le procès a repris début décembre, le tribunal a accédé à la demande de la défense de ne tenir des audiences que deux fois par semaine.

Cette demande a été présentée par l’avocat de Netanyahou, Amit Hadad, qui a invoqué l’indisponibilité du premier ministre pour préparer les dépositions de nouveaux témoins clés à la lumière de la guerre en cours.

- Publicité-