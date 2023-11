Le procès pour corruption de Netanyahu reprendra la semaine prochaine

Le procès du Premier ministre Benjamin Netanyahu pour corruption, qui a été suspendu comme toutes les autres affaires non urgentes après le 7 octobre, reprendra la semaine prochaine, rapporte The Times of Israel.

Après l’expiration aujourd’hui du régime d’urgence que le ministre de la Justice Yariv Levin avait mis en place pour les tribunaux lorsque la guerre avec le Hamas a commencé le mois dernier, Levin a donné des instructions à la plupart des tribunaux pour qu’ils reprennent leurs activités normales demain.

La prochaine audience du procès de Netanyahu devant le tribunal de district de Jérusalem aura lieu lundi prochain.