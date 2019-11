Le Professeur Amor Chadly n’est plus

Le Professeur Amor Chadly, fondateur et premier doyen de la Faculté de Médecine de Tunis, ancien directeur de l’Institut Pasteur et médecin personnel du Leader Habib Bourguiba depuis 1960, est décédé à l’âge de 94 ans.

L’illustre défunt a , en outre, été ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et ministre de l’Education entre 1986 et 1987 (dans les gouvernements de Mohamed Mzali et de Rachid Sfar).