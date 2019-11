Le programme d’amélioration des compétences des CCI sera prolongé

Le programme d’amélioration des compétences des chambres tunisiennes (Driving Local Development with Tunisian Chambers of Commerce) mis en œuvre par l’Association tuniso-américaine de jeunes professionnels sera prolongé pour un an et demi en faveur de trois chambres de commerce des régions du Nord-Ouest, Sud-Ouest et Sud-Est, a indiqué le ministre du commerce chargé de la gestion des affaires courantes, Omar El Béhi.

Il a ajouté, lors du 2ème Forum des chambres de commerce et d’industrie tunisiennes (CCI) sur le thème ” Le secteur privé : réalités et perspectives ” tenu, mardi, à Sfax, que ce programme, dont la première partie (octobre 2017/décembre 2019), a profité à huit chambres de commerce, vise à améliorer les indicateurs d’efficacité interne des chambres de commerce et d’améliorer la gouvernance.

Il a pour objectif également, de développer le rôle des CCI dans le développement des exportations, de renforcer les entreprises, de soutenir la compétitivité régionale et de consolider la compétitivité de l’entreprise tunisienne.

Le dossier du renouvellement des instances dirigeantes des chambres, retardées depuis longtemps, pour de nombreuses considérations, fera partie des prérogatives du prochain gouvernement, a-t-il dit.

De son coté, le président de la CCI Sfax, Ridha Fourati a évoqué la situation difficile dans lequel se trouve le secteur privé, laquelle constitue un indicateur dangereux pour l’économie du pays, compte tenu des difficultés qu’il rencontre à la lumière du modèle de développement économique actuel.

Il a évoqué le problème de l’économie parallèle, les répercussions de la pression fiscale sur les équilibres financiers de l’entreprise, l’insuffisance de l’ infrastructure et de la logistique et la hausse du coût de production.

Le secteur privé assure environ 60% du PIB, 80% d’emplois, 60% des investissements et 90% des efforts de financement, selon l’Universitaire Abdelkader Boudriga.