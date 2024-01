PMES2 permettra l’accès de 14.500 élèves à des établissements d’enseignement modernes

Le programme de modernisation des établissements scolaires PMES 2, qui sera mis en œuvre de 2024 à 2029, permettra à 14.500 élèves de bénéficier de l’accès à des établissements d’enseignement dotés d’infrastructures modernes, a indiqué aujourd’hui la Mission de l’Union européenne en Tunisie, Mercredi dans un communiqué.

Le coût total du Programme PMES 2 est estimé à environ 80 millions d’euros (environ 255 millions de dinars), répartis entre 40 millions d’euros sous forme de prêt de la Banque européenne d’investissement (BEI), 25 millions d’euros sous forme de don de l’Union européenne et 15 millions d’euros à titre de contribution du budget de l’État.

Le PMES 2 s’attaquera à la construction et à la rénovation des établissements scolaires du primaire afin de garantir à toutes et à tous une éducation inclusive et équitable, selon la même source.

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a approuvé, hier mardi, le contrat de financement conclu entre la Tunisie et la Banque européenne d’investissement, d’un montant de 40 millions d’Euros, pour contribuer au financement du programme de modernisation des établissements scolaires PMES 2.