Le programme « Senior Women in Business », clôturé, après avoir accompagné 9 start-ups

Le programme d’incubation dédié aux femmes « Senior Women in Business », qui s’est étalé sur 3 mois pour aboutir à la création de 9 start-ups, a été clôturé, mercredi, à Tunis.

- Publicité-

Il s’agit d’un programme d’accompagnement à la création d’entreprises, mis en place par l’association allemande « Global Project Partners » (GPP) et la Chambre Nationale des Femmes Cheffes d’Entreprises (CNFCE) en collaboration avec le réseau d’entrepreneuriat féminin « TheNextWomenTunisie » (TNWT) et l’incubateur Betacube.

Le programme, lancé en Tunisie le 15 décembre 2020, cible un segment spécifique de femmes chercheuses et entrepreneures scientifiques seniors (ayant 45 ans et plus) en Tunisie.

En effet, les 9 femmes académiciennes scientifiques qui ont été sélectionnées sur un total de 103 candidates originaires de 12 régions, sont Nejla stambouli, Docteur en épigénétique, Arfa Lamia, Enseignante chercheuse en économie rurale, Yosr Haffani, Docteur en biologie, Saloua Sadok, Professeure et docteur en sciences naturelles, Meriem Jaïdane, Docteur, Professeur et Ingénieur ENIT Génie Electrique, Raja Ben Amar, Professeure et docteur en génie chimique, Ines Blagui, Docteur en médecine, Aziza Gasmi-Boubaker, Professeure en sciences agronomiques et Kaouthar Selmi, Chercheuse en droit privé.

Leurs startups consistent respectivement en une plateforme numérique de services dédiés aux personnes porteuses d’handicap, une plateforme digitale de collecte et d’analyse des données visant à fournir un tableau de bord aux agriculteurs pour une agriculture durable et plus rentable, un centre clinique de recherche visant à découvrir de nouveaux marqueurs moléculaires de la susceptibilité au cancer du sein et des réponses au traitement basées sur la pharmacogénomique.

Il s’agit aussi d’un projet de production de colorants naturels pour les industries agroalimentaires et l’aquaculture, d’une startup de développement de systèmes numériques innovants dédiés à masquer les bruits perturbateurs sur les lieux de travail pour une meilleure qualité de vie et un meilleur rendement au travail et une startup de production de solutions de valorisations des eaux usées.

Parmi les startups accompagnées figurent également une startup de certification biologique (Label de certification biologique), une autre de fabrication de farines sans gluten à base de glands de chêne ainsi qu’une plateforme en ligne d’arbitrage, de médiation et de règlement de litiges à l’amiable.

Mercredi, la cérémonie de clôture du projet a permis aux lauréates de présenter leurs idées de projets, leurs modèles d’affaires (business models), ainsi que les étapes qu’elles envisagent pour développer leurs startups et les fonds nécessaires pour le faire.

« L’objectif principal du programme est de créer des ponts entre l’université et le secteur privé et de libérer le potentiel de l’entrepreneuriat féminin dont regorgent les universités tunisiennes, à travers la transformation d’idées de recherches en projets et en encourageant les chercheuses qui étaient enfermées dans leurs laboratoires à devenir entrepreneures ouvertes sur leur environnement », a déclaré la Présidente de la Chambre Nationale des Femmes Chefs d’Entreprises, Leila Belkhiria.

La responsable a formulé l’espoir de voir les académiciennes accompagnées lever les fonds nécessaires à la mise en place et au développement de leurs start-ups, faisant savoir que la chambre continuera à les accompagner pour faire leurs preuves sur le marché local mais aussi pour viser les marchés extérieurs.

Les partenaires du projet « Senior Women in Business « , sera étendu à d’autres pays, dont le Liban, l’Egypte et l’Algérie, après la réussite de l’expérience tunisienne, ont fait savoir les partenaires du projet.