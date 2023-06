Le programme Sunref Tunisie fait son bilan et annonce ses perspectives

SUNREF Tunisie, projet financé par l’Agence Française de Développement et l’Union européenne pour la finance verte, dressera, le 13 juin 2023, son bilan et esquissera ses perspectives.

« Sunref a apporté une contribution extrêmement intéressante au niveau de tous les intervenants de l’environnement et de la dépollution », annonce Samir Meddeb, Expert en Environnement, représentant de l’Assistance technique emmenée par Expertise France.

Le programme SUNREF en partenariat avec l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME), l’Agence nationale de protection de l’environnement (ANPE);la BH Bank, l’UIB, l’Amen Bank et l’UBCI valorisera ses résultats, échangera autour de ses bonnes pratiques et capitalisera sur ses projets phares bénéficiaires du label de la finance verte en Tunisie.

« Expertise France, grâce au label finance verte de l’AFD et avec l’appui de l’Union européenne, accompagne la Tunisie dans sa transition énergétique. Nous croyons à l’utilité pratique de mobiliser pour cet accompagnement des acteurs privés, publics, étatiques et régionaux, et de partager l’expérience des acteurs de cet écosystème » déclare, pour sa part, Nicolas Chenet, Directeur développement durable d’Expertise France.

Le mouvement de fond sur la finance verte en Tunisie, lancé par le programme SUNREF, a accompagné la transition énergétique, le développement du marché de la finance verte via la stimulation des investissements verts, l’incitation des banques au financement de projets verts et le renforcement des capacités des principaux acteurs du secteur. Grâce au programme SUNREF Tunisie, 43 projets ont bénéficié d’un financement bancaire bonifié ainsi que d’un accompagnement technique et d’une subvention de 15% du montant de leur crédit entre 2018 et 2023 : le montant total des prêts mobilisés est de 37 191 318 €, l’estimation en énergies vertes produites est de 68 421 MW alors que 133 645 T de rejets CO2 ont été évitées.

En mai 2023, les bénéficiaires du label SUNREF en Tunisie sont répartis comme suit : 11 projets financés par Amen Bank, 4 projets financés par la BH Bank, 11 projets financés par l’Union bancaire pour le commerce et l’industrie (UBCI) et 17 projets financés par l’Union International des Banques (UIB).