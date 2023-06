Le ministère de l’Education annonce  la  régularisation de la situation des instituteurs suppléants

Le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri, a indiqué vendredi que le projet d’accord, dont l’élaboration a été annoncée par le ministère avec la fédération générale de l’enseignement de base, jeudi, compte plusieurs points dont la régularisation de la situation des enseignants suppléants contractuels. Boughdiri a précisé dans une déclaration à la TAP que l’objectif est de préserver la dignité de l’instituteur et annuler toute forme d’emploi vulnérable.

Le ministère avait annoncé dans un communiqué publié jeudi l’élaboration d’un projet d’accord avec la fédération générale de l’enseignement de base lors d’une séance de travail tenue en présence du ministre de l’éducation et du secrétaire général adjoint de l’union générale tunisienne du travail (UGTT) chargé de la fonction publique, Mohamed Chebbi ainsi que des représentants de la fédération de l’enseignement de base, du ministère des finances et celui des affaires sociales. Ce projet d’accord est censé mettre fin au conflit entre le ministère et la fédération mais son secrétaire général Nabil houachi avait indiqué dans une vidéo publiée sur sa page Facebook qu’aucun accord n’a été conclu avec le ministère. Evoquant la position du ministère de l’éducation concernant cette question, Boughdiri a précisé qu’il y’a des revendications financières portant sur les années 2024 et 2025 ne sont pas applicables, puisqu’un accord est conclu entre le gouvernement et l’UGTT pour des augmentations de salaires durant cette période. Boughdiri a souligné l’impératif de distinguer entre lancer des négociations et retenir les notes des élèves. La direction prendra les mesures juridiques nécessaires, a-t-il noté, puisqu’elle doit défendre le droit des élèves à l’information et à l’évaluation.

