Avec 106 voix pour, une contre et 11 abstentions, les députés ont voté, mardi 3 mars 2020, pour le renvoi, devant la commission de règlement intérieur de l’ARP, du projet de loi sur les amendements de la loi électorale, proposé par le mouvement Ennahdha, et ce, pour débattre d’une manière plus approfondie.