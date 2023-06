Le projet de découpage territorial des circonscriptions électorales progresse

Le projet national de découpage territorial des circonscriptions électorales qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du décret-loi portant organisation des élections des conseils locaux et des districts progresse à grands pas, a fait savoir le porte-parole de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Tlili Mansri.

Dans une déclaration accordée samedi, à l’agence TAP, en marge d’une séance de travail tenue au siège du gouvernorat de Kébili, le porte-parole de l’ISIE a indiqué que ce projet permettra de déterminer, de manière précise, les frontières de quelque 2085 imadas.

Des équipes de travail regroupant des représentants de l’ISIE, du ministère de l’Intérieur, de l’Institut national des statistiques, de l’Office national de la topographie et du cadastre et du Centre national de Cartographie et de télédétection veillent à la mise en œuvre du projet, a-t-il ajouté.

Mansri a précisé que 70 nouvelles circonscriptions électorales seront créése dans les délégations qui comptent moins que 5 imadas. Ainsi, le nombre des circonscriptions s’élèvera 2155, a-t-il dit.

Le porte-parole de l’ISIE a, dans ce contexte, fait observer qu’une fois le projet de découpage des circonscriptions électorales achevé, l’ISIE procédera à l’inscription des électeurs.

Il a souligné que le projet de découpage territorial des circonscriptions électorales sera mis en œuvre en entier avant le 23 juin courant, assurant que l’Instance est fin prête à organiser les élections des Conseil locaux.

