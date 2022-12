Le projet de dessalement de l’eau de mer au sud tunisien avant, selon « Solar Water »

Les études techniques relatives au projet de dessalement de l’eau de mer au moyen de l’energie solaire qui sera réalisé par la société britannique » Solar Water PLC » au sud Tunisien moyennant une enveloppe de 600 millions de dollars, ont enregistré un net progrès, annoncent des responsables de cette société.

Au cours d’un entretien tenu, jeudi, avec le ministre de l’économie et de la planification Samir Saïed les membres de la délégation britannique ont exprimé leur volonté de poursuivre les concertations avec la partie tunisienne concernant les différents volets du projet, le premier du genre dans la région africaine qui va permettre de produire près de 200 mille mètres cubes d’eau par jour, en utilisant l’énergie solaire et les technologies de pointe répondant aux normes internationales en vigueur, annonce un communiqué du ministère de l’économie et de la planification.

Pour sa part, le ministre a rappelé que l’économie verte, et notamment, le volet lié à la mobilisation des ressources hydrauliques et la transition vers les énergies renouvelables et propres, constitue l’un des principaux axes de la vision stratégique de la Tunisie à l’horizon 2035 et du plan de développement 2023-2025.

Le projet qui sera réalisé par Solar Water PLC s’inscrit dans le droit fil des priorités nationales pour la prochaine période, a indiqué Saeid, soulignant la disposition de son département et des différentes structures et ministères concernés de fournir l’accompagnement et le soutien nécessaires pour contribuer à l’avancement de ce projet.

L’entretien s’est tenu en présence de l’ambassadrice du Royaume Uni à Tunis, Hélen Winterton.

