Le projet de port en eaux profondes à Enfidha en examen

La Cheffe du gouvernement, Najla Bouden a souligné, au cours d’une séance de travail ministérielle tenue, samedi, l’importance du projet de port en eaux profondes et de la zone logistique à Enfidha et son impact sur le développement régional et de création d’emplois directs et indirects.

Au cours de cette réunion, consacrée à l’examen d’un nombre de projets publics dans le domaine du transport et des infrastructures, elle a ajouté que ce projet contribuera au rayonnement des régions de l’intérieur, au développement des échanges commerciaux avec l’espace méditerranéen et vers le continent africain et à l’amélioration des indicateurs économiques et du taux de croissance, selon un communiqué de la présidence du gouvernement.

La réunion a permis, aussi, de discuter de l’état d’avancement du projet et des objectifs stratégiques de l’Etat dans le domaine du transport afin de répondre aux besoins économiques, sociaux et du commerce extérieur pour favoriser l’attrait des investissements nationaux et étrangers.

