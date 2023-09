Le projet du budget du ministère de la santé au titre de 2024 en examen

Les moyens de reprendre les projets suspendus et le projet du budget du ministère de la santé au titre de l’année 2024 ont été au centre de la réunion périodique de la direction centrale du département, tenue lundi au siège du ministère.

A cette occasion, le ministre de la santé, Ali Mrabet, a souligné l’importance de la garantie d’un climat social favorable et de la promotion de la culture du travail dans tous les services et établissements de santé afin d’améliorer le rendement du système de santé et mieux répondre aux besoins des citoyens, lit-on dans un communiqué publié sur la page officielle du ministère de la santé.

La réunion a aussi porté sur l’évaluation des besoins du département en ressources humaines outre l’examen des programmes du système de formation dédiés aux professionnels du secteur.