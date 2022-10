Le projet e-houwiya » mobile primé à Hammamet

Le projet d’identité numérique « e-houwiya »mobile a obtenu le prix d’excellence pour les projets de transformation numérique, lors de la cérémonie de clôture de la huitième session du Forum DSI international qui a réuni les responsables des systèmes d’information à Hammamet, du 26 au 29 octobre 2022

Selon le ministère des Téchnologies de la communication, le projet primé a posé les bases de la numérisation et de l’amélioration des services administratifs destinés au citoyen outre son rôle dans la realisation de l’intégration sociale et financière.

Ce prix est le couronnement des efforts et des travaux communs entre le ministère et différentes institutions du secteur, notamment le Centre national de l’informatique (CNI), l’Agence Nationale d’accréditation Electronique (ANCE), les opérateurs de réseaux de télécommunication (Tunisie Télécom, Ooredoo et Orange) et l’agence Tunisienne de l’internet( ATI), d’après le ministère.

