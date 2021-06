Le projet Eve pour la valorisation de l’eau d’irrigation en Tunisie et en Italie

Proposer des solutions technologiques innovantes pour valoriser les eaux non conventionnelles (eau de mer et eaux usées), pour l’irrigation ainsi que renforcer le savoir-faire technique de plusieurs acteurs du secteur agricole, tels sont les objectifs du projet transfrontalier Eve « Efficacité et Valorisation des eaux d’irrigation à travers des actions pilotes en Sicile et Tunisie », mis en œuvre sur deux rives de la Méditerranée, à Alcamo, en Sicile, et dans le gouvernorat de Nabeul en Tunisie.

Le projet qui sera présenté à Nabeul, est financé par l’Union européenne, dans le cadre du programme Eni Cbc Italia Tunisie 2014-2020, avec l’aide de l’Istituto di Cooperazione Universitaria (Icu), du partenaire la municipalité d’Alcamo avec la Société de Gestion des Technopoles de Borj-Cédria et trois associés, du commissaire régional au développement agricole de Nabeul, Tunisie, du département régional de l’agriculture, du développement rural et de la pêche méditerranéenne et de la société Irritec S.p.a.

Le projet développera également un programme de renforcement des capacités du personnel technique et des exploitants agricoles, dans le but de promouvoir une connaissance approfondie des solutions proposées et d’établir un nouveau modèle d’assistance technique. Eve, qui dispose d’un budget de 1 057 535 euros dont 951 781 euros proviennent de l’Union européenne (90% du budget du projet), prendra fin en décembre 2022.