Le projet « Innov’i – EU4Innovation » lance son quatrième appel à projets  » BOOST4TECH  » au profit de l’écosystème de l’innovation

Le projet d’appui à l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie « Innov’i – EU4Innovation », lance son quatrième appel à projets

» BOOST4TECH « , destiné aux structures d’accompagnement qui visent à accompagner des entreprises innovantes dans le développement de leur activité et leur passage à l’échelle.

Financé par l’Union européenne (UE) et mis en œuvre par Expertise France, ce projet vise à accompagner le renforcement, la structuration et la pérennisation de l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation tunisien, selon un communiqué publié jeudi à Tunis.

Cet appel à projets s’inscrit dans le cadre de son fonds d’appui au renforcement de l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation., d’une enveloppe totale de 1,4 million de dinars (MD) (445000 €). Ce fonds propose des subventions comprises entre 224 mille dinars ( 70 000€) et 320 mille dinars (100 000 €), pour des actions d’une durée de 8 à 11 mois.

Les projets recherchés doivent viser le renforcement des actions et programmes d’accompagnement pour le développement et l’accélération des entreprises innovantes, et favoriser l’émergence et l’accélération d’entreprises innovantes.

Le demandeur doit être une personne morale établie en Tunisie appartenant soit à une organisation non gouvernementale / Association, à une entreprise privée et entreprise publique, à un établissement public à caractère non administratif (EPNA), ou à un opérateur du secteur public disposant d’une autonomie financière suffisante pour gérer le volume total de la subvention demandée.

Les lignes directrices de cet appel, ainsi que les formulaires de candidature sont publiés et recevables en français sur le site web du projet https://innovi.tn/lignes-directrices/. Le processus de sélection se fera sur la base d’un dossier complet (téléchargeable et recevable sur le site web).

Le dernier délai de soumission du dossier complet est prévu le 21 juin 2023, à 23h59 (heure de Tunis).

Une session d’information relative au présent appel à projets sera organisée à Tunis le 30 mars 2023.