Le projet INTECMED fixe les priorités pour le transfert d’innovation en Tunisie

Le Cap Bon a été retenu parmi les 4 régions ciblées par le projet INTECMED financé par l’Union européenne qui vise à développer un écosystème d’innovation intégré au niveau local, à soutenir le transfert de technologie et la commercialisation des résultats de la recherche, à améliorer les liens entre les différents acteurs de l’innovation, notamment le système scientifique et l’enseignement supérieur, le gouvernement (surtout au niveau local), le secteur privé (principalement les PME), et aussi les citoyens.

À cette fin, chaque région a créé un comité régional appelé Alliance régionale pour le transfert de l’innovation (RAIT). Chaque RAIT est composée de représentants clés de l’écosystème régional d’innovation, tels que les facilitateurs d’innovation (décideurs politiques), les producteurs d’innovation (universités, etc.), les hôtes d’innovation (monde des affaires) et la société civile.

