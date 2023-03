InvestMed lance un 2ème cycle de coaching et de mentorat pour les jeunes entrepreneurs

Dans le cadre du projet INVESTMED, qui vise à soutenir les entrepreneurs de la Méditerranée dans les domaines de l’économie verte, de l’économie bleue et des industries culturelles et créatives, le partenaire LUMSA continue d’organiser des sessions de coaching et de mentorat pour les entrepreneurs basés en Tunisie, en Égypte et au Liban. Le programme en ligne rassemble les connaissances et les compétences dont ces entrepreneurs ont besoin pour faire avancer leurs idées commerciales afin d’être prêts à les présenter à des investisseurs et à les concrétiser.

Lors de ces sessions, les participants découvrent et discutent des obstacles locaux et internationaux à leur entreprise, décrivent comment amplifier l’impact de leur entreprise, développent leurs stratégies à long terme et se connectent avec d’autres innovateurs d’Égypte, du Liban et de Tunisie partageant les mêmes idées.

Le premier cycle s’est achevé en février 2023, relayé maintenant par un deuxième cycle qui dure encore 6 semaines. Les idées des entrepreneurs sont variées, allant de l’efficacité énergétique en Égypte à la dégradation des sols en Tunisie, en passant par le renforcement de l’utilisation des recettes traditionnelles au Liban pour promouvoir l’utilisation des produits locaux.

Le projet INVESTMED est cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du programme ENI CBC du bassin de la mer Méditerranée 2014-2020. INVESTMED a une durée de 30 mois, avec un budget total de 3,8 millions d’euros, dont 3,4 millions d’euros sont financés par l’Union européenne (90%).