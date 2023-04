Le projet «NATI00NS» financera 100 «laboratoires vivants»

Les pressions de dégradation, principalement dues aux activités humaines liées à la surconsommation et aux processus industriels, affectent la santé des sols par des dommages physiques ou l’introduction de polluants. À leur tour, ces processus perturbent la capacité des sols à fournir une gamme de services écosystémiques, avec des conséquences économiques, environnementales et sociétales majeures. Il est donc urgent d’agir.

L’ambitieuse mission de l’UE intitulée « Un pacte pour des sols sains en Europe » vise à créer 100 « laboratoires vivants » et « phares » régionaux, des centres de connaissance et d’innovation qui créeront et testeront conjointement des pratiques et des solutions de gestion des sols afin d’améliorer leur santé.

L’ambition de la mission d’obtenir des effets visibles grâce à ses huit objectifs spécifiques nécessite une mise en œuvre régulière et efficace des laboratoires vivants, ainsi qu’un bon fonctionnement et une capitalisation efficace des résultats. Pour ce faire, les Living Labs doivent être bien ancrés, basés sur des communautés fortes et engagées, conscientes des besoins spécifiques des sols dans le cadre de la mission, et avoir accès à des réseaux de connaissances et d’échanges.

Sous la coordination de BUSINESSMED et dans le cadre de l’événement d’engagement en Tunisie, le projet NATI00NS assistera et servira de médiateur à la mission, en adressant des messages clés de plaidoyer aux parties prenantes nationales.