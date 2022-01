Le projet RESMYLE encourage les jeunes à participer à des missions d’éco-volontariat en Tunisie et en Italie

Le projet européen RESMYLE offre l’opportunité aux jeunes qui ne sont ni étudiants, ni en formation, ni en emploi de participer à des missions d’éco-volontariat, 5 missions sont déjà disponibles.

ECOVOLIT10

Terra : le futur comme horizon culturel – Contribution au développement, à l’organisation et à la mise en œuvre de l’atelier international de formation RESMYLE qui se tiendra à Naples au printemps 2022 (Italie)

L’objectif de la mission est de contribuer au développement, à l’organisation et à la direction de l’atelier international de formation RESMYLE qui se tiendra à Naples au printemps 2022.

ECOVOLIT11 & 12

Street Art and Nature – Promouvoir et favoriser l’inclusion sociale, la citoyenneté active, l’éducation à l’environnement, notamment par le biais de l’art de la rue. (Italie)

Les volontaires seront impliqués dans de nombreuses activités non formelles, dans le but de promouvoir et de favoriser l’inclusion sociale, la citoyenneté active, l’éducation environnementale, notamment à travers l’art de la rue.

ECOVOLTUN18 & 19

Contribution à la mise en place de l’éco-incubateur »DEMARRI » à Hammamet – Tunisie

L’objectif de la mission est de contribuer au développement, à l’organisation et à la mise en œuvre de l’éco-incubateur DEMARRI à Hammamet.

Le projet RESMYLE vise à repenser l’emploi et l’insertion sociale des jeunes méditerranéens à travers le développement durable. Il mobilise 9 opérateurs méditerranéens (coopératives, associations, universités) dans 5 pays (France, Italie, Jordanie, Liban et Tunisie).