Le projet WIDU en Tunisie mobilise 1MD pour soutenir 210 entreprises

Le projet WIDU en Tunisie, lancé au cours de l’année 2022, a permis la mobilisation d’un million de dinars, investi en soutien de 210 entreprises réparties sur l’ensemble des 24 gouvernorats du pays outre la sauvegarde ou la création de plus de 220 emplois (dont 63% de femmes).

Financé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ, le projet WIDU vise à mieux canaliser les transferts des Tunisiens de l’étranger vers des investissements créateurs de valeurs (emplois, agriculture…). Il s’agit d’inciter les Tunisiens résidants à l’étranger à soutenir leurs proches en Tunisie dans la création de petites entreprises, stimulant l’emploi local et contribuant au développement économique des régions.

Le principe est simple : l’entrepreneur réalise un investissement privé (Exemple : 500 EUR) avec le soutien de son donateur et en faveur du développement des activités de la micro ou petite entreprise, que WIDU double ultérieurement à travers une subvention (Exemple : 1.000 EUR). En parallèle, l’entrepreneur bénéficie d’un coaching professionnel et individuel via un réseau de coachs de WIDU en partenariat technique avec l’incubateur tunisien RedStart.

Une campagne digitale sur le projet WIDU sera lancée dans les prochains jours afin d’encourager le plus grand nombre de concitoyens à l’étranger à s’inscrire sur la plateforme WIDU avant le 28 février 2023 et inviter leurs proches entrepreneurs à finaliser l’inscription. Le projet WIDU encourage tout particulièrement les projets d’entreprises à l’initiative de femmes ainsi que les projets innovants à dimension éco-responsable.

Pour rappel, les transferts des Tunisiens de l’étranger, qui se sont chiffrés à plus de 2,5 milliards d’euros en 2022, présentent un potentiel indéniable pour le développement économique du pays d’origine.

WIDU.africa est un projet multilatéral lancé en 2019 au Cameroun et au Ghana, puis étendu en 2022 à 4 autres pays africains dont la Tunisie.