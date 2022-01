Le Qatar est d’accord pour faire don à la Tunisie du stade 974

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche, a annoncé que l’État du Qatar avait donné son accord de principe pour permettre à la Tunisie d’acquérir le stade 974 après la fin de la Coupe du monde, notant que la Tunisie avait déposé une demande de reprendre le stade il y a environ un an.

Il a expliqué lors d’une conférence de presse tenue vendredi, que l’obtention du stade « 974 » démontable n’est pas un droit acquis, notamment avec la présence de plusieurs pays qui ont à leur tour soumis aux autorités qataries une demande d’obtention du stade, qui peut accueillir 40 000 spectateurs, ou une partie de celui-ci.

Il a révélé que les autorités officielles qataries se sont engagées auprès de leurs homologues de Tunisie , lors de sa visite à Doha avant la fin de la Coupe arabe de la FIFA Qatar 2021, à renforcer davantage la coopération et les investissements en Tunisie dans les domaines sportifs, médicaux et paramédicaux.

Il a , d’autre part, fait état de la volonté de faire passer le nombre des résidents tunisiens au Qatar de 30 000 à environ 50 000, en ramenant notamment des personnes hautement qualifiées et des diplômés du supérieur, précisant que les domaines nécessitant le plus d’expertise et de mains d’œuvre dans la période à venir et avant la Coupe du monde sont les domaines de l’hôtellerie, du transport et de la sécurité.

De même, a ajouté le ministre, il existe une grande possibilité d’ouvrir une antenne de l’Académie Internationale « Aspire » en Tunisie pour encadrer les talents sportifs sans mentionner la date ni le lieu de la création, ajoutant qu’il est possible d’ouvrir une antenne du centre « « Aspetar » en Tunisie, de par sa position d’hôpital de réputation internationale, spécialisé dans le domaine de l’orthopédie et de la médecine du sport.