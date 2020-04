Le rapatriement des Tunisiens bloqués à l’étranger au centre d’une réunion au MAE

Les efforts déployés pour poursuivre le rapatriement des Tunisiens bloqués dans plusieurs pays ont été au centre d’une réunion, mercredi, sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray, en présence de la secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Salma Ennaifer et des cadres du ministère.

Selon un communiqué du département, Erray a souligné la nécessité d’accélérer le rapatriement du reste des Tunisiens souhaitant retourner au pays, particulièrement ceux qui e trouvent dans des situations sociales et financières difficiles.

Il a rappelé que le plan national adopté à cet effet a permis de rapatrier, jusqu’à ce jour, plus de 7600 Tunisiens, soulignant l’importance de renforcer davantage la coordination avec tous les intervenants afin de garantir le retour des ressortissants tunisiens dans les meilleures conditions et dans les plus brefs délais.

Erray a, aussi, mis en avant l’importance de fournir l’encadrement nécessaire à la communauté tunisienne établie à l’étranger et de maintenir le contact tous ses membres, rappelant le rôle capital des cellules de veille et de suivi mises en place dans toutes les ambassades et tous les consulats pour traiter les situations difficiles, en particulier celles des étudiants en manque de soutien financier.

Le ministre a, par ailleurs, salué la société civile tunisienne à l’étranger pour avoir appuyé les efforts des ambassades et des consulats, relevant l’esprit de solidarité caractérisant les membres de la communauté tunisienne à l’étranger.