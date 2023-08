Le rappeur congolais GIMS annule un concert en Tunisie  sur fond de crise migratoire

Le chanteur et rappeur congolais GIMS a annulé son concert en Tunisie pour protester contre les « sentiments anti-migrants croissants dans le pays au milieu de l’expulsion arbitraire de centaines de migrants noirs vers les frontières du Sahara », a-t-il expliqué.

» Je ne peux pas maintenir ma visite en Tunisie, prévue le 11 août », a écrit dimanche le chanteur dans sa story Instagram.

Aujourd’hui, classé parmi les artistes français les plus titrés, le GIMS n’a pas réussi à obtenir la nationalité française.

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré l’année dernière que les commentaires anti-Noël du rappeur ne démontraient pas « une bonne preuve d’assimilation à la société française ». GIMS a déclaré qu’il refusait de célébrer Noël en raison de sa religion musulmane.

La récente décision du rappeur de ne pas se produire en Tunisie a suscité des débats houleux sur la responsabilité des artistes de tenir leurs pays d’accueil responsables de leur politique.

Certains Tunisiens affirment que la décision du GIMS est un coup injuste contre le tourisme en Tunisie aux prises avec des difficultés.

« (…) Au GIMS et aux journalistes qui prennent position contre la Tunisie, je rappelle que la Tunisie est aussi victime de cette migration organisée par des passeurs et facilitée par l’Algérie, la Libye et les régimes africains », a écrit un utilisateur de Twitter basé en Tunisie.

Les organisateurs du Festival des musiques urbaines de Djerba, dans le cadre duquel GIMS devait se produire le 11 août, n’ont pas encore commenté la décision du chanteur.