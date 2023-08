Le rapport de l’ISIE sur les législatives publié au JORT

Le rapport de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) sur les élections des membres de l’Assemblée des représentants du peuple a été publié ce jeudi, dans un numéro spécial du Journal officiel de la République tunisienne (JORT).

Ledit rapport comporte les actions de l’Instance durant toutes les phases du processus électoral ainsi que des recommandations relatives notamment à la mise en place de l’administration électorale, l’inscription automatique des électeur, l’actualisation du registre électoral et le contrôle des activités s’inscrivant dans le cadre des campagnes électorales.

L’ISIE a, également, recommandé dans son rapport de revoir le nombre de parrainage exigé, en particulier dans les circonscriptions à l’étranger, et de simplifier les procédures d’acceptation des candidatures pour les législatives.

Par ailleurs, l’Instance des élections a évoqué les difficultés auxquelles elle a fait face dont la contrainte de temps et les préparatifs logistiques gigantesques imposés par la nouvelle loi électorale.

Le président de la République Kaïs Saïed avait reçu le 18 août courant, au Palais de Carthage le président de l’ISIE, Farouk Bouasker, qui lui a remis le rapport de l’Instance sur les dernières élections législatives.

- Publicité-