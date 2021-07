Le règlement de la garantie US a rejailli sur les réserves en devises

Le règlement de la garantie américaine contractée en 2014, par la Tunisie pour un montant de 500 millions de dollars américains a eu un impact sur les réserves en devises, lesquels sont passées, à 20378,1 MD, contre 21876,8 MD et de 138 à 129 jours d’importation, le 23 juillet courant, selon les derniers indicateurs publiés par la BCT..

Cette garantie est d’une maturité de 7 ans et d’un taux d’intérêt de 2.452%, d’après le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement.

Il importe de rappeler, aussi, que l’agence de notation Fitch Ratings a fait état, dans sa note annonçant la dernière notation de la Tunisie (publiée le 8 juillet 2021), de la baisse des réserves de change en Tunisie, passant de 9,4 milliards de dollars (26 milliards de dinars) à fin 2020, à 8,1 milliards de dollars (22,4 milliards de dinars), à fin mai 2021.

Cette baisse ne peut être expliquée que par le règlement de services de la dette extérieure, dont la valeur s’est élevée, depuis le début de l’année jusqu’au 20 juillet, à 4,253 milliards de dinars.

Néanmoins, il est à noter que les avoirs en devises se sont stabilisés à 129 jours d’importation, le 29 juillet, contre 127 jours d’importation, deux jours avant. Une légère hausse qui a été favorisée notamment par l’amélioration des revenus du travail cumulés, et une légère amélioration au niveau des recettes touristiques, ces derniers jours.

