Le renforcement de la coopération thème d’un entretien entre le ministre de l’emploi et son homologue égyptien

Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Nasreddine Nsibi s’est entretenu lundi au Caire avec le ministre Egyptien de la main d’œuvre Hassan Chehata.

Au cours de cet entretien, les deux parties ont réaffirmé leur attachement au renforcement de la coopération entre les deux pays dans les domaines de la formation professionnelle et l’emploi et à la promotion des prestations fournies dans les domaines d’intervention des deux ministères.

Selon un communiqué du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, ces domaines d’intervention consistent en la formation des formateurs, le leadership et l’initiative privée ou collective dans le cadre de l’économie sociale et solidaire, outre l’amélioration de l’employabilité des jeunes en mettant à leur disposition des services et programmes de formation adaptés aux besoins du marché de l’emploi et aux entreprises économiques et répondent aux aspirations des jeunes.

Cette rencontre, qui s’est tenue dans le cadre de la participation du ministre de l’emploi aux travaux de la 2e conférence régionale du programme « Pour une approche globale pour la gouvernance de la migration et la mobilité de la main d’oeuvre en Afrique du nord » THAMM, illustre les relations privilégiées entre les deux pays frères et la coopération fructueuse entre les deux ministère dans plusieurs domaines.

Les deux ministres ont souligné leur engagement à intensifier davantage la coopération entre les deux départements et à échanger les expériences en matière d’emploi et de formation professionnelle.

- Publicité-