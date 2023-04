Le renseignement américain doute de la potentielle contre-offensive ukrainienne

Le renseignement américain a émis des doutes sur une potentielle contre-offensive ukrainienne qui ne pourrait obtenir que de « modestes gains territoriaux » face aux forces russes, selon des informations de presse et des documents consultés mardi 11 avril par l’AFP. Ces documents classifiés figurent parmi ceux étant apparus en ligne après une fuite révélée le 6 avril par le « New York Times » et dont le Pentagone a estimé qu’elle représentait un « risque très grave » pour la sécurité nationale des Etats-Unis.

Une contre-offensive ukrainienne face aux troupes russes est attendue au printemps. L’Ukraine assure avoir, en amont, formé des brigades d’assaut et stocké des munitions tout en s’efforçant d’épargner ses troupes et d’épuiser celles de son adversaire sur le front. Elle a aussi reçu des chars de combat et de l’artillerie à longue portée de ses soutiens occidentaux. Mais de robustes défenses russes et « des déficiences persistantes ukrainiennes dans la formation et les réserves de munitions vont probablement mettre à rude épreuve tout progrès et aggraver les pertes durant l’offensive », avance un document du renseignement américain classé secret défense, selon le « Washington Post ».

Un autre document, classé « secret » et consulté par l’AFP, détaille l’état préoccupant des défenses aériennes ukrainiennes, constituées de systèmes SA-10 et SA-11 de l’ère soviétique, qui pourraient vite être à court de munitions. En se basant sur le rythme actuel de consommation de ces munitions, les systèmes SA-11 pourraient être à sec fin mars, et les SA-10 début mai, ajoute le document. La capacité de Kiev à maintenir des défenses aériennes de moyenne portée pour protéger la ligne de front « sera réduite à néant d’ici au 23 mai ».