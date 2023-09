Le réseau des ISET et les technologues sont confrontés à plusieurs difficultés

La fédération générale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a précisé dans un communiqué publié mardi, que le réseau des instituts supérieurs des études technologiques (ISET) et les universitaires technologues sont confrontés à « plusieurs difficultés et injustices ».

La fédération générale a critiqué ce qu’elle considère comme « opacité et absence de stratégie claire » de la part du ministère de tutelle concernant l’avenir du réseau de l’ISET et des technologues dénonçant » les prises de décisions unilatérales et l’absence de participation de toutes les parties intervenantes dans ce secteur ».

Elle a déploré la non exécution de l’article premier de la loi numéro 50 de l’année 1992 sur l’attribution de la vocation scientifique et technologique aux instituts supérieurs des études technologiques ainsi que le retard enregistré au niveau des promotions et du recrutement des enseignants et la non organisation du concours interne prévu en 2020 pour la promotion des enseignants.

La fédération a souligné que le ministère de tutelle n’a pas annoncé jusqu’à ce jour le nombre de postes ouverts aux concours de recrutement au grade de technologue au titre de l’année 2021, précisant que la commission sectorielle des études technologiques chargée de la formation au sein de ce réseau n’a pas été renouvelée.

« Face à l’atermoiement du ministère de tutelle et son refus d’accorder de l’importance au réseau de l’ISET, un sit-in sera organisé jeudi 21 septembre 2023 à 10 h devant le siège de la direction générale des études technologiques à Radès », a annoncé la fédération de l’enseignement supérieur dans son communiqué.

- Publicité-