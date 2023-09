Le résultat net semestriel 2023 d’Hannibal Lease explose

Les états financiers intermédiaires, pour la période du 1er semestre 2023 de la société Hannibal Lease, font apparaître un total bilan de 617, 746 MDT et un bénéfice net de 4, 563 MDT. Ce résultat dépasse déjà la moitié du résultat net pour tout l’exercice 2022, et signe une reprise importante de Hannibal Lease après le petit résultat de 703.497 DT du 1er semestre 2022.

Les produits nets n’ont certainement pas trop augmenté, passant de 16,9 MDT à fin juin 2022, à 17,957 MDT en juin dernier, et les charges d’exploitation sont restées constantes à plus ou moins 9 MDT. Mais c’est les « dotations nettes aux provisions et résultats des créances radiées », qui ont fait la différence.

De plus de 8,133 MDT à juin 2022, elle n’étaient plus que 2,326 MDT à la fin du 1er semestre 2023., d’où le résultat d’exploitation qui grimpait à plus de 6,693 MDT contre moins d’un million DT en juin 2022. Autant de chiffres qui prédisent la rentrée d’Hannibal Lease au Gotha des professionnels de ce secteur en Tunisie.