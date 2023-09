Le résultat par action Amen Bank a augmenté de 1,076 DT à fin juin 23

Les états financiers intermédiaires du 1er semestre 2023 pour l’Amen Bank font apparaître un total de capitaux propres positifs de 1.360.292 mDT (mille DT) y compris un résultat bénéficiaire de 112, 604 MDT (Million DT).

En GA (Glissement Annuel), le PEB de l’Amen Bank a haussé de presque 93,8 MDT pour atteindre 567,470 MDT. A 278,915 MDT à la fin juin dernier, le PNB de la banque a ainsi augmenté de 31,877 MDT en GA. Et à la fin du 1er semestre de l’exercice courant, l’Amen Bank aura ainsi enregistré un résultat net de 112,604 MDT, qui progresse donc de presque 28,5 MDT d’un semestre (2022) à l’autre (2023). Et pour les boursicoteurs détenteurs d’actions Amen Bank, il est bon de noter que le résultat de base par action a augmenté de plus d’un DT au cours de la même période.