« Le retard enregistré dans la réalisation du projet de l’Ecole nationale d’ingénieurs de Bizerte est injustifié », a affirmé mardi le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir.

Dans une déclaration aux médias en marge d’une visite de travail effectuée dans le gouvernorat de Bizerte, le ministre a souligné l’urgence d’achever la réalisation de ce projet surtout que les financements sont disponibles.

Après avoir visité les différents espaces de formation en cours de réalisation, Boukthir a fait savoir qu’il est en contact direct avec la ministre de l’Equipement et que toutes les mesures seront prises pour accélérer le parachèvement des travaux.

Il a, par ailleurs, indiqué que le département est en train de travailler avec le ministère de l’éducation pour éviter les disparités dans les taux d’admission aux filières scientifiques ou autres lors de l’orientation universitaire.

Dans ce contexte, il a souligné que la Tunisie œuvre à garantir un climat favorable aux compétences tunisiennes dans tous les domaines et professions en s’orientant vers l’économie de savoir et l’innovation et ce, dans le cadre de la stratégie du gouvernement 2023-2025.

A noter que le ministre de l’Enseignement supérieur s’est également informé du déroulement du concours national d’admission aux études d’ingénieur à l’Institut préparatoire aux études d’ingénieurs à Jérissa, qui se déroule du 30 mai au 7 juin prochain et auquel 241 étudiants se sont inscrits.