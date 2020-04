Le retour aux affaires de Samir Saïed. Dès mai prochain, il sera à la tête de Tunisie Télécom

Il avait été rappelé de l’étranger au secours de la STB en 2016 pour y conduire la restructuration financière de la première des banques publiques, avant de la quitter, notamment suite à des divergences de vue avec l’ancien chef de gouvernement Youssef Chahed. Il rebondit vite à la tête du conseil d’administration de la BTK, et le revoilà qui rebondit encore, cette fois-ci, à la tête de l’exécutif de l’opérateur téléphonique historique en Tunisie, en qualité de PDG de Tunisie Télécom (TT). Cette nomination a été confirmée hier par le conseil d’administration de TT. Samir Saïed devra faire valider sa démission du CA de la BTK, lors de la prochaine réunion le 26 avril, et prendra officiellement les rênes de TT, dès mai 2020.

Résumant la longue carrière de ce financier connu et reconnu, notre collègue L’Economiste Maghrébin écrit que «ingénieur diplômé de l’Ecole centrale de Paris, Samir Saied (61 ans) aligne une carrière de 30 ans dans les banques commerciales, de développement et d’investissement avec expertise en Corporate Finance, prêts aux PME, gestion du risque et du capital-risque. Commencé à l’ATB (17 ans), et poursuivi à Oman durant 12 ans, son parcours était consacré en tant que CEO d’Al Hosn Investment Company, poste qu’il occupait de septembre 2013 à fin 2015. Bien avant d’occuper le poste de DG de l’Oman Development Bank de 2003 à 2013.Juste après l’obtention de son diplôme, il a rejoint la Société tunisienne de coordination technique (1984–1985), puis, il a occupé le poste d’analyste financier à l’API (1986-1989). Ensuite, il a rejoint l’ATB, en tant responsable du Corporate Fiances (1989–2000) puis chargé de la direction générale du financement (2000–2003), bien avant de partir à Oman.