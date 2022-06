Nous apprenons de sources dignes de foi que M. Jihad Azour, directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds Monétaire International (FMI) effectuera, les 20 et 21 juin 2022, une visite officielle en Tunisie. Selon nos sources, au cours de cette visite, M. Azour renontera les autorités tunisiennes. Sa visite sera ponctuée par deux reunions avec, respectivement, Kais Saïed, President de la République et Mme Najla Bouden, Cheffe du Gouvernement.

